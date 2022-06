Venemaa tegi teravilja ekspordi osas Ukrainale ettepaneku

Ukraina teravilja saadetised on pärast Venemaa sissetungi ja sadamate blokeerimist seisma jäänud. See on tõstnud korralikult teravilja, toiduõli, kütuse ja väetiste maailmaturu hindu. ÜRO püüab vahendada kokkulepet Ukraina ekspordi ning Venemaa toiduainete ja väetiste ekspordi taastamiseks, mida Moskva väitel kahjustavad sanktsioonid ise.

„Me ei ole vastutavad ohutute koridoride loomise eest. Me ütlesime, et võime pakkuda turvalist läbipääsu, kui need koridorid luuakse,“ ütles Venemaa ÜRO suursaadik Vassili Nebenzia. „On ilmselge, et ukrainlastel tuleb enda mineeritud tee miinidest vabastada, et läbipääs tagada,“ ütles ta ajakirjanikele.

Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu teatas samuti kolmapäeval, et Ukraina sadamate demineerimine võtab aega, kuid ohutu merekoridori võiks ÜRO ettepaneku kohaselt luua miinideta piirkonda. Ankara ootab veel Moskva reaktsiooni plaanile, lisas välisminister.

Piiratud optimism

Ukraina kardab, et sadamate demineerimine muudaks riigi tunduvalt haavatavamaks Venemaa rünnaku suhtes Mustalt merelt, teatab Reuters.

„Meie sõjaväelased on selle vastu, mistõttu on meil selle mudeli suhtes ülimalt piiratud optimism,“ nentis kolmapäeval Washingtonis toimunud üritusel seadusandja ja Ukraina läbirääkimisrühma liige Venemaaga David Arakhamia.

Valge Maja riikliku julgeoleku pressiesindaja John Kirby ütles, et teravilja väljatoomine Ukrainast on „keeruline küsimus“, kuid president Joe Biden on avatud koostööks. „Ta teeb kõik endast oleneva, et tuua see teravili turule,“ ütles Kirby ajakirjanikele. „Me kõik oleme teadlikud, et on kiire. Me töötame selle kallal väga-väga kõvasti.“

Biden ütles teisipäeval, et Ukraina piirile ehitatakse ajutised silohoidlad, et aidata rohkem teravilja eksportida ja lahendada kasvavat ülemaailmset toidukriisi.

Türgi välisminister Cavusoglu arutas ÜRO plaani eelmisel nädalal Ankaras toimunud kohtumisel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, kuid ütles, et Moskva ja Kiieviga on vaja pidada täiendavaid arutelusid. Lavrov ütles peale kohtumist, et Ukraina peab oma sadamate ümbruses miinid likvideerima, et kaubalaevad saaksid sinna läheneda.