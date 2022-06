Kahjuks ei käi asjad nii, et kaks aastat hiljem saaks jätkata täpselt samalt kohalt, kus elu toona seisma – inimesed on leidnud uue ameti ja siirdunud tööle teistele elualadele, nentis ta. „Suur tööjõupuudus valitseb kõigis maailma lennujaamades, eriti suur puudus on lennundusjulgestajatest. Näiteks Dublini lennujaamas oli juuni alguses 4,5-tunnine järjekord, et läbida turvaväravad. On kujunemas uus normaalsus, et lennujaama tuleb tulla mitu tundi enne lennuki väljumist.