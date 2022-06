Pakirobotite tootja Starship koondab tööjõust 11%

Paljudes asukohtades on sel aastal tehtud rekordarv tarneid ja nõudlus nendel turgudel on jätkuvalt suur, kirjutab Starship, mistõttu on plaanis laevastikke täiendada. „Nendel turgudel on lai kaupmeeste valik ja suur potentsiaalsete klientide baas. Kuid seoses eespool nimetatud muutustega majanduses ja investeeringutega peab Starship nüüd tegema keerulisi muudatusi, et keskenduda kulude kokkuhoiule ja kasumlikkuse parandamisele.“

„Me usume, et meie tarnerobotid on suur osa lahendusest, millega paljud teised tarneettevõtted praegu hädas on, ja me oleme seda juba mitmes kohas tõestanud. Oleme igavesti tänulikud oma partnerite ja klientide eest, kes on meid toetanud, ning loodame, et suudame jätkuvalt teenida nende armastust ja lojaalsust, keda me endiselt teenindame.“