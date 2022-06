Swedbanki välja antud kodulaenude maht ületas 4 miljardi euro piiri

„On hea meel näha, et kliendid valivad meid koostööpartneriks niivõrd isiklikult ja emotsionaalselt olulise otsuse juurde, nagu seda on koduost ja kodu renoveerimine. Nelja miljardi piiri ületamine on meie jaoks olulise tähtsusega ning saame öelda, et pea iga teine kodulaen on võetud Swedbankist,“ ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma. „Oleme disaininud laenutaotlemise protsessi kliendi jaoks võimalikult sujuvaks, seejuures arendanud oma digikanaleid, et taotlemine kulgeks turvaliselt ja mugavalt ka halduriga näost-näkku kohtumata. Pea kolmandik Swedbanki tehingutest tehakse nüüd juba kaugtõestuse teel. Oleme saanud kiidu- ja tänusõnu klientidelt kodulaenu võtmise kohta digikanalites – see on meile suurim tunnustus.“