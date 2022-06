KUULA SAADET | Advokaadi soovitus: enne suvepuhkusele minekut tasub töödokumendid korda teha

„Võib öelda, et tegu on muudatuste paketiga, mis peaks muutma töösuhteid läbipaistvamaks,“ selgitas advokaadibüroo LEXTAL partner Kristi Sild.

„Enamik töölepingu seaduse muudatusi puudutab just töötaja teavitamist töötingimustest, kuid töölepingu seadusse tuleb ka paar täiesti uut nõuet, mille eiramine võib tööandjale kalliks maksma minna. Selles valguses võib küll nõustuda personalispetsialistidega, et uutest seadusemuudatustest peaks teadma ka ettevõtete keskastmejuhid, kuna nad suhtlevad vahetult alluvatega. Paljud arusaamatused tekivad just sellel tasemel,“ tõdes Sild.