Riik investeerib ettevõtete konkurentsivõime tõstmisse 800 000 eurot

Tehnopol koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga lõi käesoleva aasta alguses tehisintellekti (ingl k Artificial Intelligence ehk AI) arenguprogrammi, mille eesmärk on tõsta tööstus- ja andmemahukate ettevõtete võimet tõusta väärtusahelas kõrgemale. Esimene arendusmaraton oli väga edukas ja rahastuse oma AI projektide jaoks said Tarmeko Spoon, HUUM, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus ja Sporrong Eesti. Esimesel arendusmaratonil investeeriti pilootprojektidesse kokku 190 000 eurot, tehisintellekti arenguprogrammi tervikult investeerib riik 800 000 eurot.

Tarmeko Spooni ja Leanesti ühine projekt sai arenduseks kõige suurema toetuse – 65 000 eurot. Tarmeko Spooni tootmisdirektor Jaan Kraav ütles, et arendusmaraton ületas oluliselt nende ootusi. „Tahtsime teha meeskonnaga koostööd ja nii öelda pooleliolevad sabakesed kokku korjata ning enda jaoks plaanid veelgi paremini läbi mõelda. Need kaks päeva olid aga oluliselt kasulikumad kui oskasime oodata.“ Kraav soovitas arendusmaratonist osa võtta kõigil, kel on plaanis oma ettevõttes tehisintellekt kasutusele võtta: „Teil pole midagi kaotada, ainult võita.“

Käesoleva aasta augustis toimub teine arendusmaraton, kuhu on lisaks tööstusettevõtetele oodatud kandideerima tervise-, rohe- ja haridusvaldkonna ettevõtted. Need on fookusvaldkonnad, milles Eesti riik on hetkel oma kasvustrateegia määratlenud ja millest oodatakse suurt kasvu. AI arendusmaraton on parim võimalus oma ideed turvalises keskkonnas ja mentorite toel testida ning edasi arendada.