Kiire hinnakasv mõjutab kõiki, kuid see löök ei saa olema ühesugune

Kiiret hinnakasvu peetakse halvaks, kuna see vähendab ostujõudu, sääste ja muudab inimestel oma rahaasjade planeerimise väga keeruliseks. Kuna teema on aktuaalne, siis räägitakse ja kirjutatakse inflatsioonist nüüd väga palju. Meedias on sõnasid „inflatsioon“ ja „hinnakasv“ sisaldavate uudiste ja artiklite arv sel aastal tõusnud eelmise aastaga võrreldes üle viie korra.

Inflatsiooni tajumine on väga erinev. Praegune kiire hinnakasv lööb paljusid inimesi valusalt, kuid kui vaadata ajas laiemat pilti, siis näitas juba ligi 30 aastat tagasi USA majandusteadlane Robert Shiller oma uuringuga, et inimesed tajuvad hinnakasvu oluliselt kiiremana, kui see tegelikult on. Ka Eestis on tavaliselt inimeste inflatsiooni ootused olnud kõrgemad kui tegelik hinnakasv. Viimastel kuudel on hinnakasv liikunud aga ootustest tublisti kõrgemale. Huvitav on ka see, et kuigi Eesti inimesed arvavad, et eesoleva aasta jooksul nende finantsseis halveneb oluliselt, siis nende kindlustunne kestvuskaupade ja eluaseme ostmiseks lähiajal nõrgenenud ei ole.

Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahindade kasvu number võib olla mõnevõrra petlik, kuna see ei sisalda kõiki kulusid. Teatavasti ei sisalda see näiteks eluaseme hindade tõusu. Samas on Tallinnas juba niigi kõrgele tõusnud eluasemehinnad kasvanud selle aasta esimese viie kuuga 22% ja ülejäänud Eestis 21%. Kel soov endale uus kodu osta, peaksid lisaks kiirele tarbijahindade tõusule arvestama ka sellega. Tarbijahindade indeks ei näita ka intressikulude muutust. Samas on teada, et intressimäärad on tõusmas.

Inflatsiooni mõju sõltub sissetulekust ja kulude suurusest

Inflatsiooni mõju ja tajumine sõltub paljuski sissetulekust, kulude suurusest ja nende struktuurist. Teatavasti on sel aastal kõige enam kasvanud eluaseme, transpordi ja toiduainete hinnad. Madalama sissetuleku ja kulude suuruse juures on eluaseme ja toidu ehk sundkulude osakaal tarbimiskorvis suurem kui kõrgema sissetuleku juures.