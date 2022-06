Väljaanne kirjutab, et Eestil endal ei ole nafta rafineerimise tehast ning seega on loogiline, et saabuv kraam tuleb Venemaalt.

Balti riik saadab maailma suurimasse naftariiki üle aastate suuremaid koguseid laevakütust ja soojatootmiseks mõeldud õli. Tegelikkuses on need suure tõenäosusega pärit Venemaalt, ütleb Imar Nasseri, kes on Lähis-Idas asuva konsultatsioonifirma FGE juht. Eestisse tuleb see õli raudteed pidi, arvas ta.