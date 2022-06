Kaja Kallas kütuseaktsiisi langetada ei taha: see ei too meile pikaajalist kasu

Viimasel ajal on kütuse hinnad teinud hüppelise tõusu, kuid selle leevendamiseks ei ole riik pakkunud ühtegi konkreetset vastust. Läti võttis vastu meetme, kus kaotatakse kuni 2023. aastani nõue biolisandite miinimummäära kohta diislikütuses ja bensiinis. Loodetakse, et see alandab kütuse hindu. Delfi küsis peaminister Kaja Kallaselt mõned täpsustavad küsimused kütuse hindade ohjeldamise osas.

Kui vaatame seda, mida teised riigid on teinud, siis esiteks ei ole see toonud seda muutust, mida ootame. Näiteks Poolas, kus langetati kütuseaktsiise alla Euroopa miinimummäära, olid hinnad kahe nädala pärast kõrgemal, 20% rohkem kui enne. See viib tohutu raha riigieelarvest välja, aga samal ajal ei too inimestele kasu. Mida me veel peame mõistma, on see, et meil on vaja neid asju teha koos Läti ja Leeduga, kes praegu ei plaani aktsiise langetada.