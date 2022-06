Intressiootused tõusevad. Euroopa keskpangalt oodatakse tänavu nüüd pea kaheprotsendist intressitõusu

Reaktsioonina kerkis Saksamaa 10-aastase võlakirja tootlus 1,829% peale, mis on kõrgeim tase alates 2014. aastast. Itaalia võlakirjade tootlus tõusis taas 4%, mille pealt EKP eile kriisikohtumise pidas. Põhjuseks oligi eurotsooni riikide oluliselt erinev laenukulu, mida EKP adresseerida lubas.

Eurotsooni võlakirjade tootlused tõstis kõrgemale rahaturgude ootus, et EKP kergitab baasintressimäärasid tänavu detsembriks ligi 1,90% võrra, veel päev varem oli ootuseks 1,40%, vahendas Reuters. 1,9% tõus tähendaks, et baasintressid jõuavad praeguse –0,5% pealt 1,4% juurde.

Keskpankade tegevuse ootuses on hoogsalt kerkima hakanud ka aastaid miinuspoolel püsinud Euribor, mis on üheks sisendiks nii kodulaenudele, autoliisingutele kui teistele laenudele. Nädalaga on 6-kuu Euribor kerkinud 0,2% ning jõudnud nüüdseks 0,237% peale.