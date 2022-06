Kauplemisplatvormi Robinhood aktsiad on väärt vähem, kui ettevõttel on kontol raha

Pärast esmast börsil noteerimist 2021. aasta juulis on Robinhoodi aktsia langenud üle 80% ning tänaseks on ettevõtte turuväärtus 5,99 miljardit dollarit. Samas oli ettevõttel esimese kvartali lõpus 6,19 miljardit dollarit sularaha ja raha ekvivalente.

Analüütikud ei ole optimistlikud

Vähemalt kaks Wall Streeti analüütikut langetasid sel nädalal oma hinnasihti pärast seda, kui Robinhood teatas maikuu pettumust valmistavatest näitajatest, mis peegeldavad laiemat langust kauplemises ja segadust krüptovaluutaturgudel. Aktiivsete kasutajate arv langes kuus 39% võrreldes aastataguse ajaga.

„Kuna kliendid pöörduvad tagasi pandeemia-eelsete käitumistrendide juurde ja ees ootab võimalik majanduslangus, näib kasutajate aktiivsus tõenäoliselt veelgi vähenevat,“ kirjutas Atlantic Equitiesi analüütik John Heagerty klientidele saadetud märkuses. „Krüpto väärtuse langus mõjutab otseselt nii mahtusid kui ka tehingute väärtust.“

Heagerty andis Robinhoodile hinnangu „müü“ ja langetas oma hinnasihi 5 dollarile aktsia kohta päev pärast seda, kui JPMorgan Chase & Co. Ken Worthington langetas oma hinnasihi 11 dollarilt 7 dollarile, vahendab Bloomberg. „Paljud, kes Redditi soovituste põhjal kontod avasid, on platvormilt lahkunud,“ ütles Piper Sandler & Co. analüütik Rich Repetto Bloombergile, kellel on aktsiale neutraalne reiting. Eile sulgus ettevõtte aktsia 7,05 dollaril.

Robinhoodi asutajad, tegevjuht Vlad Tenev ja loovjuht Baiju Bhatt on langenud maailma miljardäride hulgast välja. Samuti on see kärpinud krüptomiljardäri Sam Bankman-Friedi varandust, kes omandas hiljuti 7,6% Robinhoodi aktsiatest. Tema osalus on nüüd väärt umbes 400 miljonit dollarit, mis on ligi 40% vähem kui investeeringu avalikustamisel mais.

Meemiaktsiad tõid leiva lauale