Veel üks halb uudis. Soome tuumareaktori hädad mõjutavad ka meid

Fingridi juht Jukka Ruusunen kinnitas Montel Newsile täna, et 3. reaktori käivitamine on lükkunud detsembrisse.

„Järgmisel talvel ootab ees väga pingeline olukord – 1600 megavatti tootmisvõimsust on üle 10 protsendi meie tiputarbimisest,“ ütles Ruusunen. Reaktori tööle panemine lükati edasi, sest oli oht, et see ei suuda järgmisel talvel pakkuda stabiilset energiat.