Elisa avas Eestis esimese uue põlvkonna 5G-võrgu

„Esimese 5G sagedusloa oksjoni võitnud Elisal on nüüd roheline tuli, et hakata hoogsalt tutvustama, milliseid uudseid võimalusi 5G-internetiühendus nii ettevõtjatele kui ka tavakasutajatele loob. Kindlasti ootab ees põnev aeg, sest tehnoloogiline areng on innovatsiooni vedur. Tänu ülikiirele internetile jõuavad erinevatesse sektoritesse lahendused, mis avavad täiesti uusi majanduslikke perspektiive ja loovad lisandväärtust paljudele ühiskonnagruppidele. 5G annab tõuke uuele tehnoloogilisele hüppele, millest on palju võita,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

„Pikalt oodatud hetk on käes. Eestis sai lõpuks avatud esimene uue põlvkonna mobiilside 5G-võrk,“ sõnas Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu. „Parim mobiilivõrk on siin. Elisa strateegiliseks sihiks on pakkuda parimat interneti kasutuskogemust Eestis ja seetõttu arendame 5G-võrku lähtudes sihitult meie kliendi vajadustest. Juba täna on Elisal Eesti suurimad keskmised mobiilse interneti kiirused ja äsja avatud 5G-võrk on jätk parimale Eesti mobiilivõrgule. Käesoleva aasta lõpuks on eesmärgiks katta 5G-võrguga rohkem kui pool Eesti elanikkonnast!“

5G levialas asub Elisa pakkuma nii era- kui äriklientidele kuni 500 Mbit/s kiirusel pakette koos 5G väliruuteritega, mis toovad uuel tasemel interneti otse kodusesse Wi-Fi võrku.