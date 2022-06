Päev börsil: Baltikumi indeksid liikusid erisuundades, USA turud alustasid tugeva langusega

Euroopa indeksid Saksamaa DAX ja Stoxx 600 on mõlemad teinud täna tugeva languse. DAX on sulgemise eel langenud -2,88% ja Stoxx 600 püsib kannul -2,15% langusega.

Dow Jones on peale avamist kukkunud -2,36%. See tähendab, et esimest korda pärast eelmise aasta algust langes tööstusindeks alla 30 000 punkti piiri. S&P 500 alustas samuti päeva negatiivselt ning on kaotanud -2,73%. Tehnoloogiaaktsiate mõõdupuu Nasdaq-100 on kaotanud -2,57%.