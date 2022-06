Kasvav trend. Pandeemia tõi märgatavalt juurde uusi veebipoode

„2020. aastal tegutses Eestis suurusjärgus 6000 erinevat e-poodi,“ ütles Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. Väädi sõnul on tänaseks aga neid märgavalt rohkem võttes aluseks Omniva ja Smartposti kliendibaasi. „Liites selle paariprotsendilise varu, saame väita, et selle aasta juunis tegutseb Eestis suurusjärgus 7700 erinevat e-poodi, mis tähendab, et kahe aastaga on siinsete e-poodide arv kasvanud pea 2000 võrra,“ lisas Väät.