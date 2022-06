Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmeli sõnas lootusrikkalt, et mida varasemalt ja otsustavamalt reageerib keskpank kõrgele inflatsioonile, seda lühemaks peaks lõppkokkuvõttes kujunema ajastu, kus hinnakasv on kõrgem ja intressimäärad on kõrgemad.

FOTO: Eesti Pank