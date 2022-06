TaTechi saab sisseastumisavaldusi esitada 6. juuli keskpäevani

I astme 32 õppekavale on esitatud 1166 avaldust, 83 inimest on oma õppimatuleku ka kinnitanud. 39 magistrikavale on esitatud 512 avaldust, õppimatuleku on kinnitanud 52 inimest.

I astme populaarsemad õppekavad kvalifitseeruvate avalduste arvu järgi on juunikuu seisuga IT-süsteemide arendus, ärindus ning ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine.

Magistris on populaarsemateks kavadeks ärirahandus ja majandusarvestus, juhtimine ja turundus ning infosüsteemide analüüs ja kavandamine.

Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Valikut saab muuta kuni sisseastumise lõpuni. Näiteks saab erialavalikut muuta riigieksami tulemuste teadasaamisel.

Kuna Tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, saab erialadel, kus kandideerimine on riigieksamite alusel, kohe pärast eksamitulemuste selgumist teada, millisel erialal on õppekoht olemas. Kõik, kes lävendi ületavad, on ka ülikooli vastu võetud, tuleb vaid õppimatulek kinnitada.

Juba varem gümnaasiumi lõpetanud saavad peagi pärast avalduse esitamist teate õppekoha pakkumisega ja neil on võimalik oma õppimaasumine ka kinnitada. Need sisseastujad, kes gümnaasiumit veel lõpetanud ei ole, on tingimuslikult kandideerivad kuni riigieksamite tulemuste selgumiseni.

Tutvu õppekavade ja oluliste kuupäevadega teejuht.taltech.ee.