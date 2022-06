KUULA SAADET | Tööelu: miks on noortel nii ebarealistlikud palgasoovid?

„Noortel on üsnagi ebarealistlikud palgasoovid. Tõenäoliselt tekitavad seda levivad kuuldused IT-sektori kõrgetest palkadest ja kindlasti ka sotsiaalmeedia, kus noored omavahel neid teemasid arutavad. Aga selge on see, et palk on üks oluline komponent selles kokkuleppes, samas ootavad noored töökohalt palju enamat kui vaid rahateenimise võimalust. Oodatakse töökeskkonda, milles on pehmed väärtused kõrgel kohal, tööle minna on põnev ja lõbus, kolleegid on samamoodi mõtlevad,“ ütleb CV-Online’i turundusspetsialist Anette Sooväli.

CV-Online viis maikuus läbi uuringu „Noored tööturul“, kus selgus tõsiasi, et hoolimata kõrgendatud nõuetest on noored väga huvitatud töö tegemisest. Nii tööampsudest kui ka pikemaajalisest töösuhtest. Noorte teadvusse on jõudnud see, et töökogemus ükskõik millises valdkonnas – on see siis seotud õpingute ja lõpliku karjäärivalikuga või mitte – on väga suur väärtus dialoogis tööandjaga. Loe uuringust lähemalt ka SIIT!

„Soovitus on alati panna ka CV-sse kirja see, millist kogemust on tööalaselt saadud ja mis koolitustel on käidud. Võib tunduda veider panna kirja suvised paar kuud kohvikutööd, kui soovitakse pääseda tööle õigusvaldkonnas, kuid tööandja näeb selles inimese oskust töötada, olla distsiplineeritud, suhtlemisvõimet ja nii edasi. Soovitus on mitte karta näidata oma tehtud tegevusi,“ lisab turundusspetsialist Gertu Matikainen.

Kuid üks on selge: arvamus, et noored ei soovi töötada ja on liiga valivad, ei vasta tegelikult tõele. Noored soovivad end täiendada ja saada kogemust, kuid nad tunnevad ka oma väärtust ning on julged enda eest seisma. Olukord tööturul on muutunud ja sellega peavad arvestama nii töövõtjad kui ka tööandjad.