Alkokaupluse juht: jutud kahekordsest õlle hinnast on liialdus ja ahnus

„Jah, kõigi kulud on tõesti suurenenud, aga sisendhinnad pole ei kaubanduses ega tootmises poole võrra tõusnud. Näiteks on tootmises suur komponent tööjõud, aga palgad ei kasva ju suvega kaks korda. Kaubanduses on praegu selgelt palju hinnaudu ja keerulise aja nahaalset ärakasutamist,“ ütles Lauring.