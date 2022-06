Kuigi Gazpromi sõnul kustutati tulekahju samal päeval, tekitab see uudis paratamatult hirmu tarnekatkestuste ja edasiste hinnatõusude ees Euroopas. Urengoi on Venemaa suurim maagaasimaardla, mille varud ulatuvad kuni 10 triljoni kuupmeetrini. Seda haldab Gazprom Dobitša Urengoi, mis on riikliku energiaettevõtte Gazpromi piirkondlik tütarettevõte.