VIDEO | Vaata, milline saab olema Haapsalu poolsaar mõne aasta pärast

Arendajate nägemuses on säilitada ja ümber struktureerida maamärgilise iseloomuga hooned, mis poolsaarel ajahambale vastu on pidanud ja piirkonda tänu arhitektuurilisele eripärale ilmestavad. Nii saab kunagisest kõrgest veetornist tulevikus kohvikuga kultuuritorn ning maakivist hoonest poolsaare tipus merevaatega restoran.

Ülejäänud varisemisohtlikud hooned lammutatakse, et poolsaar võimalikult kiiresti juba selle aasta teisel poolel avalikkusele uudistamiseks avada.

Videost on näha arhitektuurne kontseptsioon kogu tuleviku kvartalile. Poolsaare alguses tervitab külalisi 3-teljeline SPA-hotell koos sadamakaiga. Hotellile järgneb elamukvartal, kuhu vahele on pikitud puhkealasid jalakäijatele, peredele ja terviseportlastele ning tulevane kultuuritorn. Poolsaare tippu hakkab ehtima jahisadam koos sadamahoone, kohviku ja eraldi modernse restoraniga. Kogu poolsaart ümbritseb jalakäijate promenaad ning erinevad randumiskohad väiksematele veesõidukitele.

Kuna maa-ala on suur ja seal on palju avalikku linnaruumi, siis plaanib arendaja septembris korraldada ka tutvusus- ja ideekorje ürituse, et kõik Haapsalu linna arengust huvitatud inimesed saaksid oma heade mõtetega poolsaare kujunemisele kaasa aidata.