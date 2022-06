Aas saabuva talve energiakriisist: käisime valitsusele välja kaks tõhusat meedet

Taavi Aasa sõnul tingis eelnõu koostamise asjaolu, et riik peab praeguses kõrge inflatsiooni tingimustes inimestele appi tulema. „Kuna ühest erakonnast koosnev valitsus on hõivatud koalitsiooniläbirääkimistega ja ilmselgelt ei ole neil aega pöörata tähelepanu Eesti inimeste toetamisele, tuleb Keskerakond appi,“ lausub Taavi Aas.

„Juba tänane, 20-protsendiline inflatsioon on meie ühiskonnale ja majandusele tõsine väljakutse ning selge on see, et olukord muutub veelgi keerulisemaks. Inimeste reaalsissetulek ning ostujõud vähenevad, samas kui energiakandjate ja toiduainete hinna tõus suureneb. Paari kuu pärast on meil käes totaalne kriis,“ hoiatab Taavi Aas ning lisab, et eesootava kütteperioodi puudutavate lahenduste väljatöötamisega tuleb tegeleda juba praegu.