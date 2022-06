Elon Muski süüdistatakse püramiidskeemis ning temalt nõutakse 258 miljardit dollarit

Neljapäeval esitas Manhattani föderaalkohtusse ühishagi Ameerika dogecoin'i investor Keith Johnson, kes süüdistab nii Elon Muski kui ka tema poolt juhitavat Teslat ja SpaceXi ebaseadusliku püramiidskeemi korraldamises, et krüptoraha hinda üles paisutada.

Oma sõnavõttudega Twitteris on Musk suutnud mündi hinda oluliselt kergitada.

„Kostjad (Elon Musk, Tesla ja Space X – toim) olid alates 2019. aastast teadlikud, et dogecoin'il ei ole väärtust, kuid edendasid seda, et saada selle kauplemisest kasu,“ seisis kaebuses. „Musk kasutas oma pjedestaali maailma rikkaima mehena, et opereerida ja manipuleerida dogecoin'i püramiidskeemi kasumi ja enda lõbustamise eesmärgil.“

Hageja kasutab väidetavalt Muski säutse ja enda „Dogefatheriks“ nimetamist kui tõestust, et Musk on krüptomünti kontrollinud ning vastutab seepärast kaotuste ees, mida investorid kandnud on. Kaebuses on koondatud ka Warren Buffetti, Bill Gatesi ja teiste krüptovara väärtust kahtluse alla seadvate inimeste kommentaarid.

Dogecoin saavutas hinnatipu 2021. aasta mais, kui Musk käis juhtimas USA populaarset jutusaadet Saturday Night Live. Sellest ajast on krüptomünt oma väärtuses kaotanud üle 93%.

Hageja väitel on dogecoin'i investorid kaotanud 86 miljardit dollarit ning kohtus nõutakse sellest kolmekordset kahju ehk 258 miljardit dollarit. Elon Muski varade väärtuseks on Bloombergi hinnangul ligi 203 miljardit dollarit.

„Kostjad väidavad valesti ja eksitavalt, et dogecoin on seaduslik investeering, kuigi sellel ei ole mingit väärtust,“ märkis Johnson kaebuses. „Alates sellest ajast, kui Musk ja tema ettevõtted SpaceX ja Tesla hakkasid 2019. aastal dogecoin'i ostma, arendama, reklaamima, toetama ja opereerima, on hageja kaotanud selles krüptopüramiidskeemis ligikaudu 86 miljardit dollarit.“