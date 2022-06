Mõned lääne ettevõtted on nõustunud müüma oma Venemaa varad või andma need üle kohalikele juhtidele, kuna nad püüavad täita Ukraina konflikti tõttu kehtestatud sanktsioone ja tulla toime Kremli ähvardustega, et välisomanduses olevad varad võidakse konfiskeerida.