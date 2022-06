Eksperdid jagavad nõu. Mida peab arvestama välismaalase töölevõtmisel?

Tähelepanu tuleb pöörata, et ettevõtluskonto on mugav teenuste osutamiseks füüsilistele isikutele. Kui teenust osutatakse ettevõtluskonto kaudu juriidilisele isikule, siis tekib topeltmaksustamine, kuna juriidilisel isikul tekib ettevõtluskontole tehtud väljamaksetelt täiendav tulumaksukohustus 20/80. Ehk kui väljamakse kontole on 100 eurot, siis tööandjale tähendab see 125 eurost väljaminekut.

Kohustuslikud eesti keele oskuse ja kasutamise miinimumnõuded leiab keeleseaduse alusel vastu võetud asjakohasest vabariigi valitsuse määrusest. Nõuded on määratud lähtuvalt töö iseloomust ja töökoha keelekasutusolukordadest, sh kutsestandardites esitatud keeleoskusnõuetest. Üldiselt kuuluvad selliste töökohtade hulka need, kus töötav isik osutab avalikke teenuseid või kus eesti keele oskus on vajalik avalikes huvides, näiteks tarbijatega või patsientidega suhtlemisel. Tööandjal on kohustus tagada, et töötajad, kellelt nõutakse tööülesannete täitmiseks eesti keele oskust, ka valdavad eesti keelt nõutaval tasemel. See tähendab, et teatud töökohtadele töötajate valimisel ja töölevõtmisel peab tööandja lähtuma viidatud määruses sätestatust ning kontrollima, et valituks osutunud töötaja keeleoskus keelenõudele vastab.