Tuntud Soome portfellihaldurid jagasid enda viimatisi aktsiaoste ning selgitasid, mida nemad hetkel vaatavad. Nende sõnul eelistavad nad ettevõtteid, kelle kasumikasv on järgmisel aastal turvaline.

2022. aasta kevad pole Soome fondidele nagu ka ülejäänud turuosalistele kerge olnud. Sõda, inflatsioon ja intressikeskkonna muutused on ka Helsingi börsi langetanud ning Helsingi aktsiaindeksile Helsinki 25 on alates aasta algusest kogunenud pea 18% langust. Portfelli on lisatud ettevõtteid, mis praegusest olukorrast võitjana välja tuleksid ning kasumit kasvataksid.