Taanis jäeti vahi alla naine, keda kahtlustatakse Danske Banki Eesti harus toimunud rahapesus

Naise nimi ei ole teada, aga ta toodi Taani Suurbritanniast, kus teda hoiti pärast kinnipidamist vahi all. Prokurör lisas väljaandele, et naisel olid seosed Venemaaga.

Naine oli küsitlemise käigus öelnud, et oli šokeeritud, kui politsei Inglismaal tema elukohta tuli ja naise arvutid ja telefonid konfiskeeris. See juhtud möödunud aasta juulis.

Samas asjas on juba kaks inimest karistuse saanud. See rullus uurijate silme all lahti, kui nad hakkasid uurima maailma üht suurimat rahapesujuhtumit. Danske Bank on mitmes riigis uurimise all, sest väidetavalt tehti seal enam kui 200 miljardi euro eest kahtlaseid tehinguid ning see raha voolas 2007. kuni 2015. aastani läbi Eesti haru.