Medvedev: hamburgerid Venemaal müügilt ei kao

Vene rahva poole pöördunud Medvedev jutustas, kuidas USA president Joe Bideni poliitika on lühinägelik ja kahjulik Ameerika ettevõtete jaoks, sest nende lahkumine Venemaalt ei tähenda, et hamburgerid seal lettidelt kaoks.

„Nagu Venemaal oli enne tervislik ja mitte nii tervislik limonaad, nii on see ka tulevikus. Ainult teise kaubamärgi all. Nagu oli enne burgereid, nii on neid ka edaspidi. Teise nime all,“ lubas ta.