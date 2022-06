FOTO | Bolti ähvardab Norras trahv. Nende töötingimused on kohati vastuvõetamatud

On olemas regulatsioonid, millised peavad olema töötajatele sobivad vaba aja veetmise kohad, tualetid ja garderoobid. Bolti pakutav ei vasta nõuetele. Need tuleb korda teha, et trahvist pääseda.

„Me võtame seda väga tõsiselt. Meil on juba ajutised meetmed kasutusele võtnud ning töötame pikaajaliste lahenduste kallal,“ ütles ta. Ajutiseks lahenduseks on renditud elementmajad.

Rei lisas, et neil on olnud järsk õppimiskõver: „Me hindame väga dialoogi Norra tööinspektsiooniga. See on uus valdkond, mis peab arenema,“ lisas ta.