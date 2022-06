Tööd käivad. Ministeerium andis teada, millal LNG vastuvõtuvõimekus valmis saab

„Garanteerida me ei saa, et me jõuame novembriks valmis. Kui me võtame arvesse maailmas oleva seisu, kus on ehitusmaterjalide puudujääk, kus on tarneahelate probleemid ja ka kiipide probleemid, siis me teeme endast kõik sõltuva selleks, et saada novembriks valmis,“ rääkis Eleringi FSRU ühenduse talituse juhataja Priit Heinla.