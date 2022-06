Bitcoini hind käis sel nädalavahetusel ära 19 000 dollari tasemel ning ka teine tähtsam krüptovaluuta ethereum langes alla 1000 euro piiri. Vaid mõne kuuga on bitcoini hind kukkunud 70%. See on valdkonna tundjatele tuttav pilt, kuid millal olukord kannatamatuks muutub?