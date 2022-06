Toiduainekriis. Maailmas on otsa saamas väga ootamatud kaubad. Rahvas rabab lettidelt kastet

Inimesi ajab marru isegi sellise toote nagu sriracha kastme puudus. Tarneahelad on nii pinges, et kaup lihtsalt ei liigu. On aga ka muid põhjuseid.

Viimastel kuudel on pealtnäha täiesti suvaliste kaupade hinnad järsult tõusnud või on neid tavapäratult raske leida. Austraalias on puudus lehtsalatist, Jaapanis sibulast ja salaamist. Saksamaa (nagu ka Eesti, loe siit) on hädas õllega. Ettevõtetel on vaja leida alternatiive, et kliente toita ja joota.

Reeglina ei ole peamine probleem toote enda puudus vaid ikkagi see neetud tarneahelate probleem.

Kuid kui tootjad ei suuda toota piisavalt klaaspudeleid ja alumiiniumist purke, siis kandub see edasi tarbijatele, kes ei saa osta õlut ning limonaadi. Pingeid lisavad tööjõu- ning kaubakonteinerite puudus. Siia lisandub Ukraina sõja tõttu tekkinud vilja ja toiduõlikriis ning kõrged energiahinnad.

Maisipuudus

Tuleme aga sriracha kastme juurde. Ikoonilist toodet toodab Huy Fong Foods. Nad on pidanud tootmise peatama tšillipipra puuduse tõttu. Tarbijad on jooksnud poodidesse, et seda varuda. On isegi kuulda lauseid nagu „halvim uudis sel aastal“ ning „see on elu lõpp“.

Saksamaa õllejoojad on aga mõjutatud pudelikriisist. Selle põhjus on osalt just Ukraina sõda, sest just sealt tuli tootjatele pudeleid. Tootjad paluvad kundedel pudeleid neile tagasi tuua, kirjutab The New York Times.

USA on aga popcorniga kimpus. Suvine kõrghooaeg kinodes tähendab, et on tõsine oht puuduse tekkeks. Puudu on topsidest, paberkottidest ja kaantest, aga lisaks soovivad farmerid asendada vähem tasuva maisi teiste viljade vastu.

Juurviljakriis

Isegi juurviljadega on keeruline seis. Austraalia lehtsalatipuudus pani sealse KFC burgeritesse kapsast panema. McDonald’s paneb Suurbritannias burgeri vahele varasema kahe asemel ühe tomativiilu. Muide, tomatikriisi põhjuseks on see, et suuri kasvuhooneid köetakse gaasiga ja see on väga kallis.

Ja siis veel globaalne kartulipuudus, mille tõttu pidi McDonald’s lõpetama mitmes riigis suurte portsude müümise. Keenias läks aga olukord kuumaks, kui KFC süüdistas friikartulite puuduses tarneraskusi. Kohalikud hakkasid neid sotsiaalmeedias süüdistama, et suurfirma ei osta kartuleid kohalikelt.