Täna USA börsil kaubelda ei saa

Tegemist on pühaga, mille puhul tähistatakse afroameeriklaste emantsipatsiooni. Nimelt said 19. juunil 1865. aastal orjapõlvest lõplikult vabaks Texase osariigi afroameeriklased. USA president Abraham Lincoln oli sellise otsuse välja kuulutanud juba kaks ja pool aastat varem, kuid kodusõja ühe sõlmküsimusena polnud konföderatsiooni osariigid just sedavõrd altid seda rakendama. Kodusõda lõppes 9. mail, misjärel said järjepanu vabaks ka lõuna-osariikide orjad. Samas polnud Texase osariik viimane, kes orjanduse keelustas - nendeks olid Delaware ja Kentucky. Pühana on siiski tähistatud Texase tähtpäeva, seda juba alates 19. sajandist. Föderaalseks pühaks sai Juneteeth aga eelmisel aastal.