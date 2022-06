Luminor pani õla alla koolimajade renoveerimiseks mõeldud laenule

Luminori ettevõtete panganduse juhi Indrek Julge sõnul on arendustegevus haridussektoris oluline nii praegu kui ka edaspidi ning ka avaliku kui erasektori koostöö on arenev valdkond kogu Euroopas. „Vaid viie aastaga on õpilaste arv Tallinna ümbruses kasvanud 5,7%, mis tekitab omakorda vajaduse uute koolikohtade järele. Selleks, et arendustegevus ei jääks raha taha, on Luminoril hea meel sellele projektile õlg alla panna,“ rääkis Julge.

Vivatex Holdingu emaettevõtte U.S. Invest juhatuse esimehe Martin Ühtegi sõnul on koostöö Tallinna linnaga olnud hea ja konstruktiivne. „Kuna tegemist on pikaajalise lepinguga, siis vahepeal on toimunud muutused väliskeskkonnas, mis omakorda tõid vajaduse kaasajastada lepinguid ning refinantseerida senised kohustused. Koostöö Luminoriga refinantseerimise korraldamisel on olnud professionaalne ja sujuv ning hea meel on olnud tõdeda, et Eesti pangad on avatud ja huvitatud osalema avaliku ja erasektori koostööprojektide finantseerimisel,“ rääkis Ühtegi.