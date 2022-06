Neljapäevane töönädal Elisas: kuidas päriselt viie päeva töö nelja päevaga ära teha?

„Inimesed andsid märku, et nad sooviksid rohkem vaba aega ja veelgi suuremat paindlikkust oma aja juhtimises. Neljapäevane töönädal tundus selle jaoks kui väga hästi sobiv lahendus – kogu töö saab tehtud, töötajatel on suviste ilmade nautimiseks rohkem vaba aega ning leiame ettevõttena uusi võimalusi asjade efektiivsemalt ära tegemiseks,“ rääkis Polli. „Ideest reaalsuseni jõudmiseks kulus vaid paar nädalat“



Polli märkis, et kuigi esimese hooga võib olla keeruline mõista, kuidas saab tavaliselt viie päeva peale jaotatud töö järsku mahutada nelja päeva sisse, siis näitab senine kogemus, et protsesside ja erinevate tegevuste nutikamalt tegemiseks on alati võimalusi. Näiteks on juba tunda, et pilootprojekti tõttu on vähenemas koosolekute hulk või on need muutumas lühemaks, töötajad leiavad uusi viise protsesside automatiseerimiseks ning esile kerkivad efektiivsemad lahendused samade ülesannete täitmiseks, millele varem ei pruugitud mõelda.