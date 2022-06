Venemaa naftaimport Hiina tõusis mais rekordtasemele, mis 55% kõrgem võrreldes aastataguse ajaga ning tõrjus Saudi Araabia suurima tarnija positsioonilt. Hiina on suurendanud Venemaa nafta ostmist, vaatamata sellele, et nõudlus on vähenenud koroonapiirangute ja majanduskasvu aeglustumise tõttu. Kui palju Hiina sellega Venemaad rahastab?