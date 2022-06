Cleveron Mobility IPO märgiti õige napilt täis

Kui ettevõte soovis kaasata kuni 5 miljonit eurot, siis pakkumisi tuli 5,06 miljoni euro eest. Ettevõtte juhatuse esimehe Arno Küti sõnul oli pakkumine väga edukas arvestades keerulisi aegu finantsturgudel. „Täname kõiki märkijaid ja võtame avasüli vastu kõik meie uued aktsionärid. Ettevõttel lisandus ligi 7000 aktsionäri. Me teeme kõik selleks, et keegi ei peaks pettuma oma investeeringus,“ sõnas Kütt börsiteates.

Lisaks märkis 2 investorit aktsiaid vähemalt 100 tuhande euro eest. Ühtekokku märkisid nad 106 976 aktsiat. Neile emiteeritakse aktsiaid märkimise täies ulatuses kinnise suunatud pakkumise raames samaaegselt avaliku pakkumisega ehk avaliku pakkumise juures aktsiaid neile ei emiteerita. See on esimene osa kinnisest suunatud pakkumisest.

Ettevõtte kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i pool peetavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North ja esimeseks kauplemispäevaks on eelduslikult 28. juuni või sellele lähedane kuupäev.