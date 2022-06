Selliselt balansseeritud portfelle on finantsnõustajad soovitanud klientidele juba aastakümneid, eriti menukaks muutus 60/40 strateegia 80ndatel ja 90ndatel. Viimasel ajal on see muutunud aga vähem menukaks, kui investeerimisstrateegid soovitavad suuremat hajutatust kui vaid need kaks varaklassi.