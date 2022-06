Eesti vajab doktorikraadiga äri- ja poliitikakujundajaid. Ja see õpe on TalTechis olemas!

Vajadus teadustöö taustaga ekspertide järele täna ja tulevikus aina kasvab. Just seepärast tõi Tallinna Tehnikaülikool majandusteaduskond ühtse mütsi alla ärinduse, majanduse ja valitsemise doktoriõppe programmi, kuhu kuulub kolm omavahel mitmel viisil seotud eriala: riigivalitsemine ja innovatsioon, majandusteadus ja rahandus ning ärindus.

Kui riigivalitsemises osaleks ja majanduselu suunaks Eestis senisest rohkem doktorikraadiga eksperte, muutuks meie kõigi elu paremaks. Ühiskonnas oleks vähem juhuslikkust ja poliitilisi tõmbetuuli ning rohkem pikka vaadet, oskust näha nii riigi tulevikku kui ka mõista Eesti inimese tänaseid muresid ja rõõme.

Doktorantuuri on oodatud kandideerima kõik, kellel on magistikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, tahe luua midagi uut ning valmisolek panustada neli aastat teadustöö tegemisele. Ühte võib lubada – ees ootab äärmiselt põnev aeg. Kas teadsid, et õiguskantsler Ülle Madise on saanud oma doktorikraadi just siit?

Võimalik on põnev ja kiire karjäärilend

Tallinna Tehnikaülikooli professor Ringa Raudla on ise parim näide, kuidas selle valdkonna doktorikraad võib noore teadlase kiiret karjääri toetada. Ringa sai 34-aastaselt professoriks, ta on Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaat, tema nõu ja soovitusi riigieelarve kohta kuulavad täna valitsus ja riigikogu, rääkimata rahandusvaldkonna ekspertidest. Tema kommentaarid ja arvamuslood pälvivad ühiskonnas tähelepanu. Ja mis kõige tähtsam – Ringa kõnetab ka noori ning inspireerib neid edasi pürgima. Selle kinnituseks on „2021. aasta tunnustatud õppejõu“ tiitel.