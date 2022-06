Noored naised ehituses: tööjuhtide Diana ja Marili väljakutsed, apsud ja õnnestumised

Räägin loo noortest naistest, kes otsustasid minna praktikale suurde ehitusettevõttesse. Üks neist visati kohe külma vette ujuma (just see, mida ta ootas!) ning teine harjutas mitu kuud tööd suurte objektide ehituste korraldamisel. Mõlemaid neid ühendab soov osaleda ühiskonnale oluliste objektide ehitusel. Kindel on see, et igav ei hakka.

Kuidas jõudsite ehitusmaailma – tutvustage oma tausta ja mida te õppisite.

Diana: Tallinnasse saabusin ma Tartust, õppisin Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis, sain seal neli aastat tehtud, millest viimased poolteist aastat elasin juba Tallinnas. Ehitusjuhtimine, ehitiste projekteerimine – see huvitas mind väga. Nii ma spetsialiseerusingi ehitusinseneri ja arhitekti erialale ning õppisin ka ehitiste restaureerimist.

Marili: Mina olen hoopis Paidest pärit ja käisin reaalkallakuga koolis Pärnus. Tundsin ka, et minu jaoks on loogiline otsus jätkata TTÜs ehitiste projekteerimise erialal. Mul on hetkel käimas teine õppeaasta, ma veel spetsialiseerunud pole nagu Diana, aga ma tean, et valin projekteerimise. Praegu töötan Nordeconis väga kihvtil objektil – me teeme Tartu Ülikooli Kliinikumi uut lastehaiglat. Samal ajal õpin muidugi edasi ka ülikoolis.

Miks sa valisid Nordeconi praktika tegemiseks?

Marili: Tahtsin minna praktikale kohe peale esimest kursust. Minu jaoks oli ainuõige valik minna just peatöövõtja juurde. Nordeconis on objektid nii suured ja põnevad, tegelikult arvangi, et Nordeconil on ühed kõige vingemad objektid üle Eesti, siit saan suurepärase kogemustepagasi. Sain ka kliinikumi objekti peale, mis täidab minul küll kõik ootused. Tulin Nordeconi ju üleni rohelisena! Haiglas on ehitamise nõuded hoopis teised kui tavalisel ehitusel – näiteks ei saa elektrit või vett lihtsalt kinni keerata, sest hoones on patsiendid, kes neid teenuseid vajavad. Lisaks on ka mahud suured, mistõttu on meie tiim 20-liikmeline. See, et ma saan osaleda ühiskonnale olulise asja loomises, on minu jaoks väga suur motivatsioon!