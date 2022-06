FOTOD | Nublu paradiisisaar on müügis kopsaka summaga

Kuusalu vallas asuv 10 164 m² suurune kinnistu Väheloo saar Pärispea poolsaare tipus on müügis. Tegemist on Nublu kuulsaks lauldud isikliku paradiisisaarega. Müügikuulutuses seisab, et räppar on loonud kinnistule teaduse- ja kultuuriinkubaatori visiooni.



“Väheloo saare visioon on olla koht kunsti loomiseks, esitlemiseks ja nautimiseks. Asukoht on Eesti põhjapoolseimas servas, tillukesel Väheloo saarel, Pärispea poolsaare kõrval, on märgiline. Veel vähem kui 30 aastat tagasi oli piirkond tsiviilinimestele suletud — tegemist oli kinnise piirivalvetsooniga,“ seisab kuulutuses. Visiooni ellu viimiseks on vajalik luua hoonestuse võimalus üldplaneeringu tasandil koostöös Kuusalu vallavalitsuse ja Keskkonnaametiga.