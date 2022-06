Pikaaegne investor ja euromiljonär Marko Oolo usub, et see, mis hetkel toimub, on mullist õhu välja laskmine. „Kokkulepitud terminite järgi oleme tõesti jõudnud karuturule, kuid peab arvestama, et seda arvestatuna eelmise aasta detsembri tipust. Hetkel pühitakse minema viimase kahe aasta rahatrüki mõjud.“