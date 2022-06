Uus Huawei MatePad teeb sammu väga heast veel parema poole

Kui nüüd tuleks kirjeldada seda inimest, kellele Huawei MatePad võiks mõeldud olla, siis milline ta oleks? Oleks väga lihtne öelda, et see sobib suurepäraselt inimestele, kes teevad palju tööd kodukontoris. Või siis noortele, kes pidevas liikumises. Või hoopis vanemale tarbijaskonnale, kes vajavad valjusid kõlareid ja selget ekraani. Paraku päris elus olukord nii lihtne pole ja anda ühene ostusoovitus just ühele konkreetsele sihtrühmale on vaat et võimatu. Teisalt teeb olukorra lihtsamaks see, et MatePad on tegelikult sobiv kõigile. Nii kontori-, kodu- kui ka koolitarbijale, nii noorele kui ka vanale. Miks? Nagu öeldud, on tegemist väga hea tahvelarvuti uue ja veelgi parema mudeliga. Ja see, kuidas kõik see võimsus, kauakestev aku, terav ekraan, tark ja täpne pliiats, klaviatuur, kõrgel tasemel kõlarid, võimalusi täis operatsioonisüsteem ja kõik muu enda kasuks toimima panna, on tegelikult juba iga kasutaja enda fantaasias kinni.