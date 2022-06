Euroopa kontrollkoda: kõik maaelu arengu investeeringud ei too kestvat kasu

„EL on palju investeerinud meetmetesse, mille eesmärk on vähendada maapiirkondade majanduse sõltuvust põllumajandusest ja metsandusest, säilitada ja luua töökohti ning parandada maapiirkondade taristut,“ ütles auditit juhtinud kontrollikoja liige Viorel Ștefan. „Samas peaksid ELi rahastatavad projektid nendes valdkondades olema kestvad. Oleme ka seisukohal, et EL peaks rohkem edendama projekte, mis saavad ELi toetusest pikaajalist ja kulutõhusat kasu.“