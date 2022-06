Võta mida soovid: ministeerium lubab riigifirmal liisida ükskõik milliseid autosid

Tähelepanelik lugeja märkas, et Eesti riigi logistikagrupp Operail, mis kuulub ettevõttena majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusesse, on Osta.ee oksjonikeskkonda toonud müügile Mercedes-Benz GLE 400 Coupe. Tegemist on 2020. aasta mudeliga ning kuulub liisingufirmale. Kasutatud auto eest küsitakse 74 000 eurot, mis on Eesti turu kohta üsna tüüpiline hinnaklass.