Bigbank laenas Heiti Hääle suurele arendusele 18 miljonit

„See on puhas tulevikuprojekt, mis esmalt eeldab uue detailplaneeringu valmimist. Samas on Paljassaare vaieldamatult Tallinna üks kõige perspektiivsemaid piirkondi,“ kommenteeris Heiti Hääl, kelle hinnangul võtab ainuüksi detailplaneeringuni jõudmine 5-7 aastat.

„Tugev omanik, selge visioon ja Põhja-Tallinna, eriti selle mereäärsete alade suur potentsiaal teevad projekti panga jaoks eriti atraktiivseks,“ selgitas Bigbanki ettevõtete panganduse üksuse juht Aimar Roosalu, kelle sõnul on taristu täiustamine, kaubanduse ja teenuste liikumine Põhja-Tallinna piirkonda alles lapsekingades. „Nii mastaapse projekti varase faasi finantseerimine on lisaks ärilisel otsusele ka omal moel Bigbanki panus kogu piirkonna muutmisel väärtuslikuks elukeskkonnaks,“ lisas Roosalu.

„Suur plaan on Paljassaare sadamaalale rajada Eesti esimese kliimaneutraalne linnaosa,“ avaldas Heiti Hääl kontseptsiooni unikaalsuse ning lisas, et tegemist on loogilise jätkuga Kalamaja, Patarei piirkonna ja Noblessneri välja arendamisele.