Majandusanalüüsi magistriõppekaval omandad oskused ja teadmised nii majandus- kui andmeteaduses

Kui toidukaupade käibemaks langetada praeguselt 20 protsendilt nulli peale, siis kas see tähendab, et kõigi toidukaupade hind langeb viiendiku võrra? Kas tehnoloogia areng suurendab või vähendab ühiskondlikku ebavõrdsust? Mida saab Eesti riik teha inflatsiooni ohjamiseks ning kuidas erinevad Eesti võimalused näiteks Poola omadest? Kui teatud omadustega kliendile pakkuda teatud tingimustel kodulaenu, siis kui suur on tõenäosus, et ta selle pakkumise vastu võtab? Ning kui suure tõenäosusega ta laenu tähtaegselt tagasi maksab?

Neile ja paljudele muudele küsimustele otsitakse vastuseid TalTechis majandusanalüüsi magistriõppekaval. Majandusteaduses – nagu isiklikus elus või töökohal – võib olla lihtsaid küsimusi, kuid enamasti pole lihtsaid vastuseid. Tööelus tuleb sageli ette, et lahendama peab keerulisi probleeme – või peab lausa ise õige probleemi välja mõtlema! Seejuures ei piisa parimate vastuste leidmiseks pelgalt guugeldamisest või kolleegidelt õppimisest – ka traditsiooniline kõrgharidusõpe on asendamatu, arendades üha infotihedamaks ja komplekssemaks muutuvas maailmas aina vajalikumat (andme)analüüsioskust ning võimekust uusimast teadmisest aru saada ja seda rakendada.

Lisaks „klassikalistele“ ökonoomika-ainetele on majandusanalüüsi õppekaval tähtsal kohal ka erinevad andmeteadusega seotud ainekursused, sest tänapäeva majandusteadus on suuresti andmetöötluse ja -analüüsi ning statistiliste meetodite rakendamise keskne. Majandusteaduses on üldjuhul rõhk vaatlusandmetel, mille töötlemine ja analüüs on komplitseeritum kui näiteks laboritingimustes eksperimentide käigus loodud andmete käsitlemine. Kuna (suur)andmed on reeglina vaatlusandmed, siis leiab majandusteaduse raames välja arendatud statistiline aparatuur – ökonomeetria – eri valdkondades järjest ulatuslikumat kasutust.