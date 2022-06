Kas Bolt sulgeb pimepoode? Need ei toimi nagu tavaliselt jaekaubanduses

Delfi Ärilehe lugeja kirjutas, et Bolt on sulgenud oma pimepoe Veerenni asumis. Kas tõesti on mingid hädad majas?

Traditsioonilises jaekaubanduses loovad poed aastaid klientidele harjumust külastada just kindlaid asukohti ning kaupluse ruumide kolimine on reeglina väga erandlik juhtum. „Bolt Marketi ning analoogsete virtuaalteenuste puhul on see võrdlemisi tavapärane praktika, sest kliendid on harjunud n-ö külastama meie poodi läbi Bolt Foodi rakenduse, kuid asukohta, kus tellimus komplekteeritakse, ei pruugi paljud isegi teada,“ ütles Poel.