DelfinGroup toob First North turule uued võlakirjad

Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja lunastustähtaeg on 25. november 2023. Võlakirjaemissiooni eesmärk on mitmekesistada rahastamisstruktuuri ja refinantseerida olemasolevaid kohustusi soodsamatel tingimustel.

Aldis Umblejs, DelfinGroupi finantsjuht sõnas, et „parematel tingimustel rahastamine on hea uudis ettevõtte ja meie aktsionäride jaoks. Me saame rohkem investeerida uute ja uuenduslike toodete arendamisse, et tugevdada DelfinGroupi pikaajalist turupositsiooni ja tagada, et jätkame turu keskmisest kiiremat kasvu. Me oleme noteerinud võlakirju börsil alates 2014. aastast ja nende aastate jooksul on intressimäär langenud kuni 8%-ni, võrreldes 14% esimese võlakirjaga, mille meie ettevõte emiteeris.“

Esimesel korda emiteeris ettevõte 2013. aastal viie miljoni euro väärtuses võlakirju, mille aastane kupongimäär oli 14%. Kokku on DelfinGroup nende üheksa aasta jooksul emiteerinud võlakirju seitse korda ja kaasanud 37 miljonit eurot. Neist neli korda on võlakirjad olnud Nasdaq Riga börsil kaubeldavad. „Nende üheksa aasta jooksul oleme rajanud ja tugevdanud pikaajalisi partnerlussuhteid paljude investoritega ning meie ettevõtte stabiilne kasv motiveerib neid DelfinGroupi võlakirjadesse uuesti investeerima.“

Emissiooni korraldab AS Signet Bank

Edmunds Antufjevs, Signet Banki ettevõtte finantsjuht lisas: „Soovime õnnitleda DelfinGroupi võlakirjade noteerimise puhul First North Nasdaq Riga alternatiivsel turul. Ajal, mil geopoliitiline olukord tekitab ebakindlust ja paljud kapitalituru projektid seisavad turu ebastabiilsuse tõttu silmitsi tühistamistega, on hea meel näha, et investorid näitavad suurt huvi nende võlakirjade vastu, pidades neid oma Balti võlakirjaportfelli lahutamatuks osaks. Suur tänu investoritele ja DelfinGroupile usalduse eest.“

AS DelfinGroup on 2009. aastal asutatud litsentseeritud tehnoloogiapõhine finantsteenuste ettevõte, mis tegutseb kaubamärkide Banknote ja VIZIA all. Ettevõte arendab ja pakub pidevalt tarbimis- ja pandilaene, vanemaealistele välja töötatud laene, „Osta kohe, maksa hiljem“ laene, samuti kasutatud kaupade müüki nii internetis kui ka enam kui 90 filiaalis üle Läti. Keskmiselt väljastatakse iga kuu 35 000 laenu.