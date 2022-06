Investor näeb kinnisvaraturul täiuslikku tormi

“Kui Arno isa soovitusel kinnisvaramajja jõudis, olid kasumid juba teenitud. Rahvaspordis kinnisvaras on tõusupidu kestnud juba 13 aastat, taksojuhtidel näpud püsti. Hinnakasv on olnud Euroopa esirinnas ligi 200% tõusuga 2009 põhjast, millest viimase aastaga ligi 30%. Paljud on taas veendunud, et kinnisvara saabki ainult üles minna. Samas pill ja pohmakas tulevad pika ilu peale ja see pidu on kestnud ikka väga kaua. Väga pikk tõusutsükkel igas mõttes,“ kirjutab Müür blogipostituses.

Seetõttu usub ta, et kinnisvara jaoks on moodustumas täiuslik torm, mis tooks kaasa 10-30% languse. Põhjustena toob ta välja intresside kiire kasvutempo, kõrge inflatsiooni, kus reaalpalk on langemas, kodukulude kasvu, muude varahindade languse ning üleüldise majanduslanguse tõenäosuse suurenemise. Samuti näeb ta, et vähenemas on välismaalaste ja tehnoloogiainvestorite kinnisvarainvesteeringud ning suurinvestorid nagu EfTEN ja Lumi Capital pole elukondliku kinnisvara puhul ostupoolel. „Üldine ebakindlus kõigest eelnevalt tulenevalt. Keerulistel aegadel pigem varutakse raha, tekitatakse puhvrit raskemate aegade üle elamiseks, mitte ei suruta hinnatipust ülehinnatud varasse sisse enda raskelt teenitud sääste.“

Ise omab ta ühte kolmetoalist korterit ning mingi hetk sooviks suuremat, kuid mitte sellelt hinnatasemelt. Pikaajaliselt usub ta siiski, et Tallinna kinnisvaral on olulist tõusuruumi.

„Ma ei ütle kindlasti, et peaks müüma hakkama, langust ei pruugi tulla ja see ei pruugi piisavalt sügav olla sisse-välja mineku ajastamiseks, seotud tehingukuludeks. Küll aga ostupoolel olles tasub kindlasti riskid läbi mõelda ja küsida endalt: kas ma tahan olla see viimane loll, kes buumi tipust sisse surus?“